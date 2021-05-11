Politico сообщило об активизации США расследования "гаванского синдрома"

Расследование сконцентрировалось на версии о причастности ГРУ

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спецслужбы США в последние недели интенсифицировали расследование случаев так называемого "гаванского синдрома" у американских дипломатов, и сосредоточились на версии о причастности российской военной разведки, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Бывшие и действующие американские официальные лица рассказали изданию, что у США нет неопровержимых доказательств причастности ГРУ к этим инцидентам. В то же время, по информации Politico, США увеличили масштаб расследования и теперь внимательно занимаются именно версией о возможной причастности к инцидентам российской военной разведки.

Как отмечается, пока спецслужбы США не пришли к консенсусу по этому вопросу, никаких решений не принято.

Представитель Белого дома, в свою очередь, рассказал Politico на условиях анонимности, что следователи до сих пор не определили причину инцидентов и не знают, действительно ли они спровоцированы какой-то другой страной.

Источники издания пояснили, что считают возможной причастность именно ГРУ, так как не знают, кто еще в мире обладает необходимыми ресурсами и технологиями для проведения подобных атак, в том числе на территории США.

Ранее весной сообщалось, что американские федеральные ведомства расследуют по меньшей мере два инцидента на территории США, похожие на "гаванский синдром".

"Гаванский синдром"

"Гаванским синдромом" условно назвали симптомы, появившиеся у американских дипломатов на Кубе в 2016 году. Они стали жаловаться на головную боль, тошноту, головокружение и проблемы со слухом. В 2018 году американские дипломаты в Китае также сообщили о схожих проблемах со здоровьем. Кроме того, такие проблемы наблюдались и у некоторых сотрудников ЦРУ. Финансируемое правительством США исследование Национальной академии наук в конце прошлого года показало, что "направленное" микроволновое излучение является наиболее вероятной причиной симптомов.

Военные, которые проинформировали конгрессменов о случившемся в апреле, сказали, что теоретически за атаками может стоять Россия, хотя у них недостаточно информации, чтобы с уверенностью это утверждать. Еще один бывший американский чиновник, участвующий в расследовании, сказал, что специалисты подозревают и Китай.