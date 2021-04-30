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В Чикаго планируют ввести "вакцинные пропуска" для посещения летних концертов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чикаго планирует выпустить "вакцинные пропуска" ("Vax Pass") в следующем месяце, которые привитые жители смогут использовать для посещения таких мероприятий, как летние концерты, по словам высокопоставленных чиновников городского здравоохранения. Об этом сообщает ABC News.

Доктор Эллисон Арвади, комиссар общественного здравоохранения Чикаго, подчеркнула, что предстоящий пропуск не является паспортом вакцины или приложением, которое предприятия проверяют перед входом посетителей. Этот документ будет больше похож на городские пропуска, которые позволяют жителям покупать товар со скидками или обеспечивают бесплатный вход в музеи, пояснила она. "Вакцинный пропуск" предназначен для стимулирования чикагцев, особенно молодых, к вакцинации против COVID-19.

Арвади подчеркнула во время брифинга в четверг, что помещение музыкальных мероприятий будет открыто "только для людей, прошедших вакцинацию".

Ранее этой весной в Нью-Йорке впервые предложили ввести доказательство того, что человек вакцинирован, с помощью приложения для смартфонов ("Excelsior Pass"), которое позволяет полностью вакцинированным жителям через QR-код проходить на предприятия. Губернаторы Флориды и Техаса выступили против цифровых доказательств вакцинации и издали исполнительные указы против них.

Хроника 09 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
США Чикаго COVID-19 коронавирус

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