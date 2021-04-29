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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:13Заразились
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США передадут Индии помощь для борьбы с COVID-19 на $100 млн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты в ближайшие дни направят в Индию помощь на $100 млн для борьбы с распространением COVID-19, сообщил Белый дом.

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"США в ближайшие дни осуществят поставки на сумму более $100 млн для оказания срочной помощи нашим партнерам в Индии. Кроме того, правительства штатов США, частные компании, неправительственные организации и тысячи американцев со всей страны мобилизовались для доставки жизненно важного кислорода, соответствующего оборудования и предметов первой необходимости для индийских больниц", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Там отметили, что рейсы с правительственной помощью начнут прибывать в Индию в четверг, 29 апреля, и продолжатся на следующей неделе.

"Точно так же, как Индия направила помощь США, когда наши больницы были переполнены в начале пандемии, Соединенные Штаты полны решимости помочь Индии в трудную минуту", - отметили в администрации.

Уточняется, что в Индию первоначально будут доставлены 1,1 тыс. кислородных баллонов и 1,7 тыс. кислородных концентраторов, а также установки для производства кислорода.

Кроме того, США перенаправят более 20 млн доз противовирусной вакцины AstraZeneca, 1 млн быстрых диагностических тестов, 15 млн масок-респираторов и 20 тыс. курсов лечения противовирусным препаратом ремдесивир.

Ранее о решении направить в Индию гуманитарную помощь для борьбы с пандемией сообщил президент РФ Владимир Путин. Первый борт с медицинским грузом из России уже прибыл в Нью-Дели.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Индии близка к критической: ежедневно в стране регистрируют свыше 300 тыс. случаев заражения и несколько тысяч смертей от COVID-19. В больницах не хватает коек и кислородных баллонов, переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах.

На данный момент Индия находится на втором месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии здесь зарегистрировано почти 18 млн случаев заражения, скончались более 201 тыс. человек.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. По предварительным данным, этот вариант не только более заразен, но и устойчив к антителам, которые вырабатываются у переболевших COVID-19. Пока ученые не установили прямой связи между появлением этого штамма и стремительным распространением коронавируса в Индии.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
США Индия Коронавирус

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