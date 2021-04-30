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Путин направил соболезнования Нетаньяху в связи с трагедией в Израиле

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон.

"В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля", - отметил Путин в сообщении.

Он передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщает газета Haaretz, по меньшей мере 44 человека погибли, более 60 получили ранения во время давки на религиозном празднике в Израиле. Свыше 100 человек получили ранения.

Согласно источникам издания в полиции, давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, в результате чего еще десятки человек упали.

Вскоре после инцидента израильская полиция закрыла движение в этом районе и начала эвакуацию посетителей с места происшествия. Армия обороны Израиля объявила, что направила солдат из спасательной бригады и вертолеты ВВС Израиля для оказания помощи на месте происшествия.

Десятки тысяч человек приняли участие в четверг в ежегодном празднестве Лаг ба-Омер у могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон, что стало крупнейшим событием, проведенным в Израиле с тех пор, как в прошлом году разразилась пандемия коронавируса.

Израиль Владимир Путин Беньямин Нетаньяху

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