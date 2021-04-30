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Во Франции выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19

Во Франции выявили первые случаи заражения индийским штаммом COVID-19
Фото: Cezary Kowalski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Во Франции зафиксировали больных индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

По данным министерства здравоохранения Франции, троих зараженных выявили в департаментах Буш-дю-Рон и Ло-и-Гаронна на юге страны. Все трое вернулись из поездки в Индию.

Заболевших поместили под наблюдение врачей и сейчас власти пытаются отследить контактировавших с ними людей. Министерство также уточнило, что индийский штамм обнаружили в еще шести европейских странах. На прошлой неделе Франция усилила контроль за прибывающими из Индии и других государств, где был обнаружен индийский штамм.

Большинство случаев заражений в стране сейчас связано с более заразным штаммом коронавируса, выявленного в Великобритании. Франция занимает восьмое место в мире по количеству смертей от COVID-19, за все время болезнь унесла жизни свыше 104 тысяч граждан страны.

Вариация коронавируса была зафиксирована во Франции после объявления президента страны Эммануэля Макрона о плане постепенного снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Уровень заболеваемости во Франции снизился после введения третьего локдауна, но в некоторых районах он все еще остается высоким.

Франция коронавирус

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