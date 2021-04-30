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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:31Заразились
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Франция намерена открыть бары и рестораны к июлю

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Франция позволит кафе, барам и ресторанам работать на открытом воздухе в рамках запланированного ослабления мер изоляции, начиная со следующего месяца, сообщается на сайте BBC News.

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Четырехэтапный план, изложенный президентом Эммануэлем Макроном, направлен на то, чтобы в значительной степени вновь открыть страну к 30 июня. Уровень заражения во Франции снизился после введения третьего локдауна, но в некоторых районах он все еще остается высоким.

Подробно описывая свои планы французских газетам, Макрон заявил, что хочет ослабить ограничения Франции в четыре этапа. С 3 мая он хочет возвратить учащихся к очному посещению учебных заведений. С 19 мая комендантский час будет перенесен с 19:00 (17:00 по Гринвичу) на 21:00. Кафе и рестораны смогут вновь открыться на улице. Кинотеатры, музеи и театры смогут открываться с ограничениями для посетителей. Третьим этапом будет перенос комендантского часа на 23:00. Для тех, кто посещает стадионы и крупные мероприятия, а также для иностранных туристов, въезжающих в страну, будет введен специальный "паспорт здоровья". Четвертым этапом, который начнется с 30 июня, будет отмена комендантского часа, однако ночные клубы останутся закрытыми.

Эммануэль Макрон выразил надежду, что эти меры будут смягчены по всей стране.

Франция ввела третий локдаун 3 апреля, борясь с резким ростом заболеваемости COVID-19. С тех пор ежедневное число новых случаев заболевания сократилось в среднем с 40 000 до 27 000 за последнюю неделю.

За последние 24 часа было зарегистрировано еще 324 случая смерти. По оценкам Университета Джона Хопкинса, общее число погибших от этой пандемии во Франции в настоящее время составляет не менее 104 079 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 30 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Франция COVID-19 коронавирус Эммануэль Макрон

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