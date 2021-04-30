В Индии выявили 386 452 новых случая COVID-19 за сутки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Индии за минувшие сутки выявили 386 452 новых случая заражения коронавирусом, это очередной антирекорд прироста заболеваемости. За сутки умерли 3498 заболевших, пишет Times of India.

Издание также сообщает о перебоях с поставками медицинского кислорода в Дели.

В Мумбаи из-за нехватки вакцин на три дня прекращают вакцинацию, с 30 по 2 мая, сообщает India Today.

BBC News отмечает острую нехватку мест для кремации умерших.

Всего с начала пандемии в Индии, по официальным данным, выявили 18 762 976 случаев COVID-19, умерли 2 08 330 заразившихся.

Как отмечают СМИ, по мнению индийских медицинских экспертов, реальные показатели заражаемости COVID-19 и связанной с коронавирусом смертности в стране в действительности выше в 5-10 раз.