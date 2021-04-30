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До 10 граждан Таджикистана погибли в конфликте на границе с Киргизией

До 10 граждан Таджикистана погибли в конфликте на границе с Киргизией
Фото: Faisal Khan/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В ходе вооруженного конфликта на границе Таджикистана и Киргизии погибли от восьми до десяти граждан Таджикистана, более 90 ранены, сообщают местные СМИ.

По информации таджикской службы Радио Свобода - Радио Озоди (в РФ ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" признано СМИ-иноагентом), в ходе вооруженного конфликта от огнестрельных ранений погибли не менее восьми граждан Таджикистана, среди которых трое военнослужащих пограничных войск ГКНБ Таджикистана и пятеро гражданских. По данным радио, их похоронили в пятницу.

В свою очередь, ИА "Азия-Плюс" со ссылкой на свои источники сообщает, что жертвами конфликта стали 10 граждан Таджикистана, более 90 ранены.

При этом министерство здравоохранения и социальной защиты Таджикистана до сих пор не обнародовало данные о пострадавших.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе, а уже 29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13 (в том числе три киргизских пограничника). Среди пострадавших 20 пограничников. Официальных данных о потерях из Таджикистана пока нет.

Хроника 29 – 30 апреля 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Таджикистан Киргизия

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