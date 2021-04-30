Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:31Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 149 622 864+905 992

В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 13 граждан Киргизии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тринадцать граждан Киргизии погибли в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве страны.

В миреВ Генпрокуратуре Киргизии заявили о запланированной провокации таджикской стороныЧитать подробнее

"По уточненным данным на 7:50 (4:50 мск) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 летальных случаев", - сообщил представитель Минздрава.

По данным медиков, 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

"Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные", - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 124 пострадавших гражданах Киргизии в результате конфликта на границе в Таджикистаном.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.

Киргизия

Новости по теме

Новости

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 124 человек

Вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого полета

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

Госсекретарь США сообщил, что на следующей неделе посетит Украину

Сенат США утвердил Нельсона главой NASA

Сенат США утвердил Нельсона главой NASA

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе увеличилось до 96 человек

РЖД с 30 апреля запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

РЖД с 30 апреля запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

В госдепе пообещали ответить РФ в случае закрытия "Радио Свободная Европа"

Киргизия начала досудебное производство по факту инцидента на границе с Таджикистаном

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');