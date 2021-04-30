В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе погибли 13 граждан Киргизии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Тринадцать граждан Киргизии погибли в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Минздраве страны.

"По уточненным данным на 7:50 (4:50 мск) количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе составляет 134 человека, из них 13 летальных случаев", - сообщил представитель Минздрава.

По данным медиков, 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

"Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные", - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 124 пострадавших гражданах Киргизии в результате конфликта на границе в Таджикистаном.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка, есть пострадавшие. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности. Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, минувшей ночью очевидцы на местах сообщали о перестрелках на границе Киргизии и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.