В Киргизии сообщили о прекращении стрельбы на границе с Таджикистаном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Стрельба на киргизско-таджикской границе прекращена, заявил в пятницу "Интерфаксу" полномочный представитель правительства Киргизии в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

"Стрельба и боевые действия на границе с Таджикистаном полностью прекратились", - сказал Суваналиев.

По его словам, в 9:45 (6:45 по московскому времени) шла активная перестрелка. "Несмотря на объявленное прекращение огня, возникло недопонимание с двух сторон. Перестрелка велась в течение 15 минут вблизи КПП. После чего стрельба прекратилась, были единичные случаи. Больше выстрелов на границе с Таджикистаном не было", - заявил Суваналиев.

По информации областной администрации, предпринимаются усилия по стабилизации обстановки в зоне конфликта, отводу войск и разблокированию перекрытых дорог.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Конфликт на киргизско-таджикской границе

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Требование не было выполнено, в итоге около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы устроили перестрелку, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13, в том числе трое пограничников. По информации таджикских СМИ, в ходе конфликта погибло от восьми до десяти граждан Таджикистана, более 90 получили ранения.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.