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Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Албании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу.

Согласно сообщению, в страну уже поставлена первая партия российской вакцины. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Ранее в пятницу также стало известно, что "Спутник V" одобрен для применения в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.

Албания Спутник V коронавирус

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