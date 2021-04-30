Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Албании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Албания зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу.

Согласно сообщению, в страну уже поставлена первая партия российской вакцины. Таким образом, "Спутник V" зарегистрирован в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Ранее в пятницу также стало известно, что "Спутник V" одобрен для применения в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки препарата ожидаются в ближайшие дни.