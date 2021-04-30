Турция одобрила применение вакцины "Спутник V"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина "Спутник V" получила одобрение в Турции, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V". Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек", - говорится в сообщении РФПИ в пятницу.

В свою очередь глава минздрава Турции Фахреттин Коджа подтвердил, что агентство по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Турции одобрило экстренное применение Спутника V".

"После ряда испытаний и экспертной оценки турецкое агентство по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию одобрило экстренное использование вакцины "Спутник V", - написал он в в твиттере.

Ранее РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac объявили о сотрудничестве для производства в стране вакцины "Спутник V". Viscoran Ilac планирует начать выпуск "Спутника V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях.

В настоящее время применение вакцины "Спутник V" одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке, Северной Македонии, Кении, Марокко, Иордании, Намибии, Азербайджане, Филиппинах, Камеруне, Сейшелах, Маврикии, Вьетнаме, Антигуа и Барбуде, Мали, Панаме, Индии, Непале и Бангладеш.