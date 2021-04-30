Эрдоган заявил о поставках "Спутник V" в Турцию в ближайшее время

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Турции в ближайшие дни ожидают начала поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция и Россия начали переговоры по поставкам вакцины "Спутник V" в конце марта. Позже министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа назвал хорошими промежуточные результаты токсикологических испытаний российской вакцины.

В конце апреля Российский фонд прямых инвестиций сообщил о начале производства вакцины "Спутник V" в Турции в ближайшие месяцы.

Производить препарат будет турецкая фармацевтическая компания Viscoran Ilac. Она подготовила локализацию производства и планирует начать выпуск препарата на нескольких предприятиях.