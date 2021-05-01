Дорога к приграничному району Киргизии разблокирована

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Дорога, связывающая Лейлекский район с Баткенской областью Киргизии, открыта, сообщил "Интерфаксу" в субботу полномочный представитель правительства в области Омурбек Суваналиев.

"Дорога в Лейлекский район Баткенской области Киргизии разблокирована", - сказал он.

По его словам, гуманитарная помощь в Лейлекский район поступает беспрепятственно, проблем с движением транспорта нет.

Полпред Баткенской области рассказал, что около 10:00 (7:00 по Москве) в селе Арка-1 произошла перестрелка, в результате которой один гражданин Киргизии получил ранения. Он госпитализирован.

"Пройти в местность мы не можем из-за возможного минирования территории. Видно, что подожжены несколько домов, - добавил Суваналиев. - Информация о том, что таджикская сторона захватила село и водрузила свои флаги, не соответствует действительности".

Ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев сообщил "Интерфаксу", что Лейлекский район оказался отрезанным от Киргизии.