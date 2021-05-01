Один из приграничных районов Киргизии оказался в изоляции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Лейлекский район Баткенской области оказался отрезан от остальной территории Киргизии из-за напряженной ситуации на границе с Таджикистаном, сообщил "Интерфаксу" в субботу министр здравоохранения страны Алымкадыр Бейшеналиев.

Как он пояснил, гуманитарная помощь туда не поступает, она осталась в Баткене. В район ведет одна дорога, которая заблокирована.

По его словам, на киргизско-таджикской границе периодически происходят обстрелы.

По информации главы Минздрава, в Лейлекском районе находится 25 тыс. беженцев, которых ранее вывезли из зоны конфликта. "Люди размещены в гимназии. Той гуманитарной помощи весом 54 тонны, что мы доставили на вертолете, хватит на один-два дня максимум. Я попросил президента Садыра Жапарова направить самолетом помощь", - отметил Бейшеналиев.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

На следующий день киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших - 23 военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки.

Ночь на субботу в зоне конфликта прошла спокойно, однако утром пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) сообщила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам киргизских граждан. Пограничные подразделения ГКНБ Киргизии заняли оборонительные позиции.

Кроме того, сообщалось о перекрытии таджикской стороной дороги в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Комментариев таджикской стороны по поводу обстановки на границе пока не поступало.