В Киргизии число жертв приграничного конфликта достигло 33

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе достигло 33 человек, сообщил в субботу "Интерфаксу" заместитель министра здравоохранения страны Жалалидин Рахматуллаев.

По словам Рахматуллаева, двое граждан Киргизии погибли от огнестрельных ранений. Их тела обнаружены в Лейлекском районе Баткенской области.

Позднее он уточнил, что количество пострадавших возросло до 166 человек.

Накануне сообщалось о 31 погибшем и 154 пострадавших с киргизской стороны. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана, по данным местных СМИ, стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе. Этому предшествовала установка таджикской стороной видеокамер на участке "Головной водораздел" из опасений, что доступ к воде может быть ограничен. Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу, стороны не пришли к единому мнению, в результате около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

В субботу ситуация на границе вновь обострилась.