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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:18Заразились
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Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника, 3 мая, превысило отметку в 152,87 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 202 541, излечились около 129 млн.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 32,42 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 045 летальных исходов, выздоровели более 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где за последние сутки обнаружено 368 147 новых инфицированных (против 392 488 сутками ранее), в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19,92 млн, число жертв увеличилось за 24 часа на 3 417 человек до 218 959, поправились более 16 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14,75 млн 910 заболевших, из них умерло 407 639 человек, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 412,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 777 человек, Индии - 157, Бразилии - 1 907.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
коронавирус

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