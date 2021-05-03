Число заражений COVID-19 в мире превысило 152,8 млн

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - С начала пандемии число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро понедельника, 3 мая, превысило отметку в 152,87 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 202 541, излечились около 129 млн.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 32,42 млн инфицированных COVID-19, зафиксировано 577 045 летальных исходов, выздоровели более 25 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где за последние сутки обнаружено 368 147 новых инфицированных (против 392 488 сутками ранее), в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19,92 млн, число жертв увеличилось за 24 часа на 3 417 человек до 218 959, поправились более 16 млн.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 14,75 млн 910 заболевших, из них умерло 407 639 человек, выздоровели более 13 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 412,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 777 человек, Индии - 157, Бразилии - 1 907.