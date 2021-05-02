В Индии зарегистрировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - В Индии зафиксированы 3 689 случаев гибели пациентов от COVID-19 за сутки - это максимальное значение за все время распространения вируса в стране, передает в воскресенье BBC News.

Между тем агентство Associated Press сообщает, что за сутки выявлены 392 488 случаев заражения. Таким образом, прирост немного снизился относительно субботы, когда в стране впервые зарегистрировали более 400 тысяч заболевших.

Сообщается, что в некоторых больницах пациенты гибнут из-за нехватки кислорода. Руководство нескольких медицинских учреждений, по данным Associated Press, обратилось в Верховный суд, и тот заявил о грозящем властям наказании в случае срыва поставок кислорода.

Накануне в Индию поступила первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ранее два борта МЧС России доставили в Индию гуманитарную помощь.