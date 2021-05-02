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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Австралийцам пригрозили наказанием в случае попытки вернуться из Индии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Австралии предупредили граждан страны, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже возможности тюремного заключения, если они попытаются вернуться на родину, информирует в воскресенье Bloomberg.

По данным агентства, в случае таких попыток австралийцы могут быть приговорены к выплате штрафа в размере до 51 тыс. долларов и даже тюремному заключению сроком на пять лет.

Столь серьезные ограничительные меры связаны с распространением в Индии штамма коронавируса, который, как сообщается, отличается особыми осложнениями.

В Индии за последние сутки выявлено 392 488 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 164 969, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 689 человек до 215 542, поправились более 15 млн.

Индия на грани возможностей

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В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 02 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Австралия Индия Коронавирус

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