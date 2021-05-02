Австралийцам пригрозили наказанием в случае попытки вернуться из Индии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Австралии предупредили граждан страны, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже возможности тюремного заключения, если они попытаются вернуться на родину, информирует в воскресенье Bloomberg.

По данным агентства, в случае таких попыток австралийцы могут быть приговорены к выплате штрафа в размере до 51 тыс. долларов и даже тюремному заключению сроком на пять лет.

Столь серьезные ограничительные меры связаны с распространением в Индии штамма коронавируса, который, как сообщается, отличается особыми осложнениями.

В Индии за последние сутки выявлено 392 488 новых инфицированных, в результате количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 19 164 969, число скончавшихся увеличилось за 24 часа на 3 689 человек до 215 542, поправились более 15 млн.