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В Греции после полугодичного перерыва открылись кафе и рестораны

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Кафе и рестораны в Греции в понедельник возобновили работу после перерыва, продлившегося около шести месяцев, сообщают европейские СМИ.

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Заведениям разрешили вновь принимать посетителей при условии соблюдения строгих правил: не более шести человек за столом, закрытие не позже 23:00, чтобы соблюсти все еще действующий в стране комендантский час.

Сотрудники кафе и ресторанов должны раз в неделю в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус.

В сообщениях отмечается, что Греция стремится постепенно вернуться, насколько это возможно, к нормальной жизни. В середине мая в стране собираются постепенно открывать туристический сезон.

Туризм приносит Греции более четверти ее доходов.

Хроника коронавируса. Апрель.

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