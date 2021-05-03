В Греции после полугодичного перерыва открылись кафе и рестораны

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Кафе и рестораны в Греции в понедельник возобновили работу после перерыва, продлившегося около шести месяцев, сообщают европейские СМИ.

Заведениям разрешили вновь принимать посетителей при условии соблюдения строгих правил: не более шести человек за столом, закрытие не позже 23:00, чтобы соблюсти все еще действующий в стране комендантский час.

Сотрудники кафе и ресторанов должны раз в неделю в обязательном порядке сдавать тест на коронавирус.

В сообщениях отмечается, что Греция стремится постепенно вернуться, насколько это возможно, к нормальной жизни. В середине мая в стране собираются постепенно открывать туристический сезон.

Туризм приносит Греции более четверти ее доходов.