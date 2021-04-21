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Греция начнет отменять COVID-ограничения в начале мая

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Власти Греции в начале мая начнут ослаблять основные ограничения, введенные в целях борьбы с COVID-19. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на греческого премьера Кириакоса Мицотакиса.

"Цель состоит в том, чтобы безопасно провести Пасху и получить лето без ограничений", - цитирует агентство слова Мицотакиса.

По его словам, власти приняли решение оставить в силе ограничения на перемещения до празднования на следующей неделе православной Пасхи для того, чтобы избежать распространения коронавируса.

Таким образом, с 3 мая греческие рестораны, бары и кафе в рамках ослабления ограничений откроются для обслуживания посетителей на открытом воздухе. С 10 мая возобновят работу начальные и средние школы. Передвижение между регионами страны станет возможным с 15 мая.

Снятие части ограничений произойдет в преддверии открытия страны для иностранных туристов 15 мая.

Bloomberg отмечает, что в Греции суточные показатели новых случаев коронавируса, а также госпитализаций в палатах интенсивной терапии остаются высокими. В свою очередь Мицотакис заявил, что эти показатели стабилизируются. Он также призвал жителей Греции проходить вакцинацию от COVID-19, поскольку, по его словам, "опасность заключается не в вакцине".

В начале недели газета "Катимерини" сообщала, что власти Греции отменили обязательный карантин для лиц, приезжающих из ЕС и Шенгенской зоны.

Кроме того, карантин отменяется для въезжающих с территории Великобритании, США, ОАЭ, Сербии и Израиля.

Для въезда в Грецию из этих стран необходимо будет предоставить документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса, COVID-19, или отрицательный тест на наличие вируса, сделанный за 72 часа до поездки.

Bloomberg отмечает, что туризм является одной из важных отраслей Греции, на ее долю приходится примерно пятая часть экономики и более четверти всех рабочих мест. В 2020 году, когда власти закрыли границы и ввели локдаун из-за пандемии COVID-19, доходы от туризма сократились более чем на 76%.

С начала пандемии в Греции выявили свыше 323 тыс. случаев заражения COVID-19, более 9,7 тыс. инфицированных скончались. Также в стране выздоровели более 278,6 тыс. человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

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