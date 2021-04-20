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Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ

Визовые центры Греции возобновили работу в нескольких городах РФ
Фото: АР/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Визовые центры Греции возобновляют работу в России, 21 апреля офисы вновь откроются еще в четырех городах, сообщает визовый оператор Global Visa Center World (GVCW).

Как отмечается, визовые центры Греции в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге открыты для заявителей. Визовые центры Греции в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону возобновили свою деятельность с 19 апреля. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют работу с 21 апреля. Офисы принимают заявления только по онлайн-записи, уточнили в пресс-службе оператора.

Как отметили в GVCW, все другие региональные визовые центры Греции в России будут закрыты "до дальнейшего уведомления". В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией время обработки заявлений может быть увеличено.

При подаче документов в визовые центры Греции нужно ознакомиться с информацией по ограничительным мерам при въезде и путешествии внутри зоны Шенгена и подписать документ, согласно которому заявители "не имеют автоматического права на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны".

Как уточняется, запись на оформление визы может быть перенесена на более позднюю дату, если у заявителя есть симптомы COVID-19.

"Мы рекомендуем подготовить заявку и все необходимые документы заранее, а оплату производить картой. Паспорта будут возвращены через курьерскую доставку с минимальными затратами. В срочных случаях их можно получить лично в ВЦ (визовых центрах - ИФ) Москвы, Новороссийска, Петербурга и еще 10 городах РФ", - подчеркнули в GVCW.

Как отмечают в Генконсульстве Греции в РФ, пассажиры до совершения посадки на борт должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну. Справка должна быть на английском языке с указанием имени и номера паспорта. Также все прилетающие должны заполнить электронную форму P.L.F. (Passenger Locator Form) за 48 часов до въезда.

Кроме того, туристам при себе нужно иметь подтверждение брони в гостинице, обратный билет и туристическую страховку. При въезде в Грецию все путешествующие должны пройти экспресс-тест для выявления антигена (rapid test), также для всех пока действует семидневный карантин.

Между тем, ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что страна с 14 мая отменяет квоты в 4 тыс. для российских туристов и будет пускать их с ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации без соблюдения карантина.

Греция РФ

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