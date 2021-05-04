Самолеты ВМС США провели разведку у северных и южных границ России

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Патрульные противолодочные самолеты ВМС США во вторник совершили многочасовые полеты вблизи границ России в Баренцевом и Черном морях, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

Два самолета P-8A Poseidon, поднимавшиеся соответственно с авиабаз в Великобритании и Греции, выполнили полеты вблизи Мурманской области и побережья Крыма и Краснодарского края.

Накануне два американских разведывательных самолета также совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Черном море.

В частности, стратегический самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W, вылетевший с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит, в течение около трех часов выполнял задачи вдоль побережья Крыма и Краснодарского края. Вслед за ним к российским границам на Черном море подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, поднявшийся с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Первоначально он курсировал к юго-западу от Крыма, в том числе Севастополя, а затем совершил серию пролетов вдоль юга полуострова, а также Краснодарского края в районе Новороссийска.

B понедельник, 3 мая, сообщалось, что два американских разведывательных самолета RC-135W и P-8A Poseidon выполнили многочасовые полеты вблизи черноморских границ России. Кроме того, 1 мая зафиксировали многочасовые полеты сразу двух стратегических беспилотников ВВС США RQ-4B Global Hawk вдоль морских границ Крыма, Краснодарского края, а затем после перелета в воздушное пространство Украины вдоль линии разграничения на Донбассе.