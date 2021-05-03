Поиск

Egyptair сделала авиарейсы Каир - Москва ежедневными

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Egyptair с понедельника начала выполнять регулярные рейсы Каир - Москва с частотой семь раз в неделю, сообщил аэропорт "Домодедово", обслуживающий египетского перевозчика.

До этого рейсы выполнялись пять раз в неделю.

Компания также заявила об использовании на рейсах более вместительного типа самолета - Boeing 777-300, рассчитанного на 346 пассажиров.

РФ возобновила авиасообщение с Каиром, приостановленное в прошлом году из-за COVID-19, в сентябре. Вскоре рейсы в столицу Египта перезапустили "Аэрофлот" (из "Шереметьево") и Egyptair (из "Домодедово").

Египет Egyptair Москва Каир Домодедово

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Постпреда России вызвали в ЕС из-за санкций против европейцев

Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера

Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС принимать вакцинированных туристов

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Таджикистане возбудили дела против 200 граждан Киргизии

SpaceX запланировала снова испытать прототип корабля для полета на Луну

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Жертвами конфликта с Таджикистаном стали 36 жителей Киргизии

Жертвами конфликта с Таджикистаном стали 36 жителей Киргизии
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном достигло 183 человек

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте с Таджикистаном достигло 183 человек

"Роскосмос" и агентство космических наук Бахрейна подписали меморандум о сотрудничестве

"Роскосмос" и агентство космических наук Бахрейна подписали меморандум о сотрудничестве

Что случилось этой ночью: понедельник, 3 мая

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');