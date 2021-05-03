Egyptair сделала авиарейсы Каир - Москва ежедневными

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Egyptair с понедельника начала выполнять регулярные рейсы Каир - Москва с частотой семь раз в неделю, сообщил аэропорт "Домодедово", обслуживающий египетского перевозчика.

До этого рейсы выполнялись пять раз в неделю.

Компания также заявила об использовании на рейсах более вместительного типа самолета - Boeing 777-300, рассчитанного на 346 пассажиров.

РФ возобновила авиасообщение с Каиром, приостановленное в прошлом году из-за COVID-19, в сентябре. Вскоре рейсы в столицу Египта перезапустили "Аэрофлот" (из "Шереметьево") и Egyptair (из "Домодедово").