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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия возобновляет международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), 3 рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), 2 рейса в неделю; Республика Мальдивы (аэропорт Велана), 2 рейса в неделю", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

Решение было предложено оперативным штабом, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за 7 дней не более 1) и на основе принципов взаимности.

"Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса "Аэрофлота" по маршруту Москва-Женева-Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих-Москва-Цюрих. Ранее рейсы выполнялись авиакомпаниями с периодичностью 1 раз в неделю", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение, добавили в пресс-службе правительства РФ.

Россия из-за пандемии коронавируса приостановила международное авиасообщение в конце марта. С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в курортные регионы Турции - Анталью, Даламан и Бодрум. С 15 августа запущено регулярное авиасообщение со Швейцарией (не входит в Евросоюз), но полететь туда могут не все: въезд в страну разрешен только для обладателей вида на жительство.

Египет ОАЭ Мальдивы Михаил Мишустин

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