В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вечером 3 мая в Мехико обрушился метромост у станции Olivos одной из веток столичного метро. Это случилось, когда по мосту проезжал поезд, пишет El Universal. По предварительным данным городской администрации, погибли 13 человек еще 70 получили травмы.

PRECAUCIÓN: Ambulancias y bomberos en camino por accidente en la estación del metro Olivos, línea 12. 🚑⚠️🚒🚨 pic.twitter.com/UFkcB1llju — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

Обрушение произошло после того, как автомобиль врезался в одну из опор метромоста. Поезд расцепился, в повисших вагонах оказались заперты около полусотни пассажиров.

Сейчас на месте работают пожарные, спасатели, полиция и врачи, больницы готовы к приему пострадавших. Мэр города Клаудия Шайнбаум сообщила в твиттере, что поехала на место катастрофы.