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В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вечером 3 мая в Мехико обрушился метромост у станции Olivos одной из веток столичного метро. Это случилось, когда по мосту проезжал поезд, пишет El Universal. По предварительным данным городской администрации, погибли 13 человек еще 70 получили травмы.

Обрушение произошло после того, как автомобиль врезался в одну из опор метромоста. Поезд расцепился, в повисших вагонах оказались заперты около полусотни пассажиров.

Сейчас на месте работают пожарные, спасатели, полиция и врачи, больницы готовы к приему пострадавших. Мэр города Клаудия Шайнбаум сообщила в твиттере, что поехала на место катастрофы.

Мексика Мехико Olivos

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