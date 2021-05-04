Число жертв крушения метромоста в Мехико достигло 15

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения метромоста в Мехико достигло 15 человек, сообщила мэр город Клаудиа Шайнбаум. Она находится на месте происшествия, сообщает El Universal. Ранее сообщалось о 13 жертвах катастрофы.

По словам мэра, спасательные работы из-за риска дальнейших обрушений прерваны до прибытия специального крана. В вагонах остаются раненые.

Пострадали около 70 человек, 34 из них уже доставлены в больницы. Под завалом оказался по меньшей мере один автомобиль, добавила мэр.

Телеканал Milenio TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как метромост с едущим по нему поездом упал на автодорогу внизу. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать удар проезжавшей под мостом машины по одной из опор.