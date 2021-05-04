Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 03.05В России 4 831 744+8 489В мире 153 193 587+323 080

Число жертв крушения метромоста в Мехико достигло 15

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения метромоста в Мехико достигло 15 человек, сообщила мэр город Клаудиа Шайнбаум. Она находится на месте происшествия, сообщает El Universal. Ранее сообщалось о 13 жертвах катастрофы.

По словам мэра, спасательные работы из-за риска дальнейших обрушений прерваны до прибытия специального крана. В вагонах остаются раненые.

Пострадали около 70 человек, 34 из них уже доставлены в больницы. Под завалом оказался по меньшей мере один автомобиль, добавила мэр.

Телеканал Milenio TV продемонстрировал кадры, на которых видно, как метромост с едущим по нему поездом упал на автодорогу внизу. Сообщалось, что причиной обрушения мог стать удар проезжавшей под мостом машины по одной из опор.

Мексика Мехико Olivos Клаудия Шайнбаум

Новости по теме

Новости

Грег Эйбел сменит Уоррена Баффета на посту главы Berkshire Hathaway

В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом

В Мехико метромост обрушился под проходящим поездом

Что случилось этой ночью: вторник, 4 мая

В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы

В Колумбии 19 человек погибли в ходе протестов против налоговой реформы

Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака

Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией

Блинкен заявил о стремлении США к стабильности в отношениях с Россией
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия обвинила Таджикистан в попытке захвата своей территории

Что произошло за день: понедельник, 3 мая

Дипломатическое противостояние

Постпред Чижов разъяснил Евросоюзу санкции РФ против европейцев

Постпред Чижов разъяснил Евросоюзу санкции РФ против европейцев

Октоберфест отменен второй год подряд

Октоберфест отменен второй год подряд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');