Действие разрешения на стройку "Северного потока 2" приостановлено

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Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Действие разрешения на строительство "Северного потока 2" до конца мая временно приостановлено после обращения в суд экологов, сообщила "Интерфаксу" представитель Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH.

"Заявка имеет приостанавливающее действие. Теперь решение будет принимать суд. Но пока разрешение на строительство до конца мая не имеет силы", - сказала она во вторник.

Природоохранные организации оспаривают выданное BSH 14 января 2021 года разрешение на строительство газопровода с конца сентября по конец мая на ветке протяженностью в 16,5 км в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Экологи оспорили разрешение на основании того, что территория района прокладки газопровода якобы имеет особое значение для гнездовых птиц, но в ведомстве с этим не согласны. Глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому птицам эта местность не так важна. Помимо этого, BSH указывает, что скорость кораблей-трубоукладчиков мала, а сами строительные работы можно вести лишь 30 дней подряд в целях защиты птиц, а затем необходимо делать перерыв на две недели.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило требование экологов, и теперь они продолжили разбирательство через суд.

Работа над "Северным потоком 2" возобновилась в начале февраля, спустя более года после приостановки из-за возражений США. По состоянию на 1 апреля строительство газопровода "Северный поток 2" было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его своими силами, так как из-за наложенных США санкций швейцарский подрядчик остановил работу.