Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу продолжил рост на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям восстановления мировой экономики после пандемии, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-0,9%, причем первый обновил исторический максимум, а второй - пик с февраля 2020 года.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3683,8 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1564,53 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 74,17 рубля (-0,06 рубля).

США будут рассматривать все возможные варианты, если потребуется сдерживать действия России в отношении Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) в ответ на вопрос ведущей о возможности исключения России из платежной системы SWIFT.

Подорожали акции Сбербанка (+1,4% и +1,3% "префы"), "Газпрома" (+1,3%), UC Rusal (+1,3%), "Роснефти" (+1%), расписки Ozon (+1%), бумаги "Северстали" (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,3%), акции "Аэрофлота" (-0,2%).

Аналитики ИК "Атон" отмечают рост цен на золото, которое впервые с конца февраля превысило отметку $1800 за унцию и подогревает спрос на акции золотодобывающих компаний. Алюминий подорожал более чем на 2% на фоне роста напряженности между Китаем и Австралией, что может негативно повлиять на поставки этого металла. В пятницу утром эксперты "Атона" ожидают роста рынка акций РФ на 0,75%.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, продолжение покупок акций Сбербанка, обновивших максимумы, выглядит логичным: в понедельник бумага последний день будет с дивидендами. Сбербанк традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп" и нет причин, чтобы нарушить эту традицию в текущем году.

В отличие от Сбербанка особых поводов для покупки акций "Газпрома" нет. Цены на газ падают с приходом тепла, уже в Европе все активнее и активнее звучат слова о необходимости "похоронить" "Северный поток 2". Поэтому взгляд на "Газпром" более пессимистичен, хотя стоит помнить, что часто бурный рост бумаг концерна является предвестником коррекции.

Цены на золото поднялись в район $1800-1820 за тройскую унцию. Преодоление этой зоны сопротивления предаст технические силы для ускорения роста. Фундаментальные факторы также говорят в пользу удорожания золота: оно опять стало пользоваться спросом как лучший инструмент для защиты от мировой инфляции. Поэтому акции золотодобытчиков стоит как минимум удерживать в портфелях, а как максимум - осторожно наращивать позиции по ним. Наиболее перспективно выглядит "Полюс".

В целом индекс МосБиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к этому сопротивлению. Рисков переноса "лонгов" через выходные не наблюдается, но нельзя исключать и того, что по рынку пройдет небольшая волна фиксации хорошей прибыли последних дней, считает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,9%, Dow Jones (+0,9%) достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. - до 498 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 4,3% и снижения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Примерно 85% компаний, входящих в расчет S&P 500, опубликовали квартальные результаты, их совокупная прибыль выросла на 50% в годовом выражении, по данным FactSet. При этом лишь у 57% компаний, представивших отчетность, зафиксирован существенный рост акций.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Китай в апреле увеличил импорт на максимальные за 10 лет 43,1% в годовом выражении ($221,07 млрд), объем экспорта вырос на 32,3% (до $263,92 млрд), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Эксперты в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 42,5%, второго - на 24,1%, сообщает Trading Economics. В марте они повысились соответственно на 38,1% и 30,6%.

Рост объемов внешней торговли обусловлен как сохранением сильного глобального спроса, так и высокими ценами на сырье, отмечает MarketWatch.

Промпроизводство в Германии в марте выросло на 2,5%, ожидалось повышение на 2,3%.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут после просадки накануне; цена нефти Brent находится почти на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $68,48 за баррель (+0,6% и -1,3% в четверг), июньская цена WTI - $65,06 за баррель (+0,5% и -1,4% накануне).

Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, пишет S&P Global Platts.

Подъем нефтяного рынка ограничен второй волной пандемии коронавируса в Индии, где уже больше двух недель ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.