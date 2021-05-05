Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:06Заразились
на 05.05В России 4 847 489+7 975В мире 154 359 533+807 436

Сеть кондитерских Krispy Kreme подала заявку на проведение IPO

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известная своими пончиками, конфиденциально подала на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO.

Количество акций, которые компания предложит инвесторам в ходе IPO, а также ценовой диапазон размещения, пока не определены.

"IPO состоится после того, как SEC завершит рассмотрение заявки, и срок его проведения будет зависеть от рыночных и других условий", - говорится в пресс-релизе Krispy Kreme.

Krispy Kreme была публичной компанией в период с 2000 по 2016 год. В мае 2015 года она была выкуплена немецкой ресторанной группой JAB Holdings Co. за $1,35 млрд. Среди других активов JAB - Keurig DrPepper, Panera Bread, Peet's Coffee & Tea.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. В 2018 году компания приобрела контроль над производителем печенья Insomnia Cookies.

В 2021 году Krispy Kreme пообещала, что будет добавлять один пончик к заказу для каждого, кто предъявит сертификат о вакцинации от COVID-19.

Krispy Kreme США SEC JAB Holdings Уинстон-Сейлем коронавирус

Новости
Пандемия коронавируса

В Индии установлен очередной антирекорд смертности от COVID-19

Число жертв обрушения метромоста в Мехико возросло до 25 человек

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Brent приблизилась к отметке в $70 на сигналах роста спроса

Что случилось этой ночью: среда, 5 мая

Президент Киргизии подписал новую Конституцию

Пандемия коронавируса

В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе

В США могут одобрить вакцину Pfizer для подростков на следующей неделе
Пандемия коронавируса

В базовом лагере Эвереста участились случаи заболевания COVID-19

В базовом лагере Эвереста участились случаи заболевания COVID-19

Гражданский объект в Сирии подвергся воздушной атаке со стороны Израиля

Главы МИД G7 в ходе встречи дольше всего обсуждали РФ и Китай

Шовен попросил о новом судебном процессе по делу о смерти Флойда

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');