Сеть кондитерских Krispy Kreme подала заявку на проведение IPO

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известная своими пончиками, конфиденциально подала на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO.

Количество акций, которые компания предложит инвесторам в ходе IPO, а также ценовой диапазон размещения, пока не определены.

"IPO состоится после того, как SEC завершит рассмотрение заявки, и срок его проведения будет зависеть от рыночных и других условий", - говорится в пресс-релизе Krispy Kreme.

Krispy Kreme была публичной компанией в период с 2000 по 2016 год. В мае 2015 года она была выкуплена немецкой ресторанной группой JAB Holdings Co. за $1,35 млрд. Среди других активов JAB - Keurig DrPepper, Panera Bread, Peet's Coffee & Tea.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. В 2018 году компания приобрела контроль над производителем печенья Insomnia Cookies.

В 2021 году Krispy Kreme пообещала, что будет добавлять один пончик к заказу для каждого, кто предъявит сертификат о вакцинации от COVID-19.