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Сеть кофеен Krispy Kreme провела IPO на $500 млн

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская сеть кофеен-кондитерских Krispy Kreme, известная своими пончиками, сообщила, что провела IPO на $500 млн, разместив акции по цене ниже планировавшейся.

В ходе IPO было продано 29,412 млн акций по цене $17 за бумагу. Таким образом, Krispy Kreme оценена в $2,78 млрд в ходе IPO, пишет Bloomerg. Изначально компания планировала разместить 27 млн акций, ценовой диапазон IPO был заявлен на уровне $21-24 за бумагу.

Андеррайтеры размещения имеют возможность приобрести еще 4,412 млн акций Krispy Kreme по цене IPO в течение 30 дней.

Акции компании начнут торговаться на бирже Nasdaq 1 июля под тикером "DNUT".

Компания планирует направить полученные от IPO средства на погашение задолженности, выкуп акций у некоторых топ-менеджеров и общекорпоративные нужды.

Krispy Kreme была публичной компанией в период с 2000 года по 2016 год. В мае 2016 года ее купил за $1,35 млрд германский конгломерат JAB Holdings Co., базирующийся в Люксембурге. Среди других активов JAB - Keurig DrPepper, Panera Bread, Bally. JAB после IPO Krispy Kreme сохранит за собой почти 78% акций компании.

Krispy Kreme ведет свою историю с 1937 года, когда она начала продавать пончики в американском городе Уинстон-Сейлем в штате Северная Каролина. В 2018 году компания приобрела контроль над компанией Insomnia Cookies, выпускающей печенье, пирожные и мороженое.

За год Krispy Kreme продает около 1,3 млрд пончиков примерно в 30 странах. Выручка по итогам 2020 года достигла рекордных $1,122 млрд по сравнению с $961 млн годом ранее. Тем не менее, компания завершила прошлый год с чистым убытком в $60,9 млн, что почти вдвое больше потерь за предыдущий год ($34 млн).

Nasdaq Krispy Kreme JAB Holdings Северная Каролина Уинстон-Сейлем

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