Лавров проведет в Ереване встречу с Пашиняном

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе рабочего визита в Ереван проведет переговоры с армянским коллегой Арой Айвазяном и и.о. премьер-министра страны Николом Пашиняном.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, рабочий визит Лаврова в Армению состоится 5-6 мая.

Одной из ключевых тем переговоров станет реализация заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 и 11 января 2021 года, касающихся развития Нагорного Карабаха. Среди обсуждаемых вопросов будут гуманитарное содействие пострадавшему населению, восстановление инфраструктуры, разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе.

25 апреля премьер-министр Армении Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных выборов, но продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов в парламент. Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.

Парламент Армении на специальном заседании 3 мая не избрал Пашиняна, который был единственным кандидатом, на пост премьер-министра республики.

Ранее и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян сообщил о достижении с Россией договоренности об учебе армянских курсантов в российских военных вузах.

Боевые действия в зоне конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Лидеры России, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в регионе, а также о передаче ряда его районов Азербайджану.