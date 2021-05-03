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Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера
И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Парламент Армении на специальном заседании в понедельник не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашиняна, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Правящая фракция "Мой шаг" воздержалась от голосования, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, оппозиция фракция "Светлая Армения" проголосовала против.

Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

В соответствии с Конституцией Армении, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов на этот пост, проводятся выборы. В случае не избрания премьера через 7 дней проводятся новые выборы. Если он вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая.

После роспуска парламента президент страны официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня.

Армения Никол Пашинян

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