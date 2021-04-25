Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телеобращении, что уходит в отставку со своего поста, но продолжит выполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов.
Он также сообщил, что правящая партия "Гражданский договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах. "Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении", - сказал Пашинян в телеобращении в воскресенье.
Он отметил, что "только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны".
Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики.
Согласно конституции, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.
В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.
В случае не избрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов.
Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное собрание распускается в силу права.
Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием.