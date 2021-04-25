Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении

Никол Пашинян Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телеобращении, что уходит в отставку со своего поста, но продолжит выполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов.

Он также сообщил, что правящая партия "Гражданский договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах. "Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении", - сказал Пашинян в телеобращении в воскресенье.

Он отметил, что "только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны".

Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики.

Согласно конституции, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.