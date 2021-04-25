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Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении

Пашинян ушел в отставку с поста премьера Армении
Никол Пашинян
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в телеобращении, что уходит в отставку со своего поста, но продолжит выполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов.

Он также сообщил, что правящая партия "Гражданский договор" примет участие в предстоящих 20 июня досрочных парламентских выборах. "Партия "Гражданский договор" примет участие в выборах. Я буду выдвинут на пост премьер-министра Армении", - сказал Пашинян в телеобращении в воскресенье.

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Он отметил, что "только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны".

Правительство Армении ушло в отставку в полном составе в связи с отставкой премьер-министра республики.

Согласно конституции, члены правительства продолжают исполнение своих обязанностей до формирования нового правительства.

В случае отставки премьер-министра фракции парламента в семидневный срок после принятия отставки правительства имеют право выдвигать кандидатов в премьеры. Национальное собрание избирает премьера большинством голосов от общего числа депутатов.

В случае не избрания премьер-министра через семь дней после голосования проводятся новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты в премьер-министры, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов.

Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов от общего числа депутатов, то Национальное собрание распускается в силу права.

Президент республики немедленно назначает премьер-министром кандидата, избранного Национальным собранием.

Армения Никол Пашинян

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