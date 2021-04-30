SWIFT не изменила позицию по поводу риска отключения РФ от системы

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Позиция SWIFT по поводу возможного отключения России от системы остается неизменной, сообщила Российская национальная ассоциации СВИФТ (Россвифт).

Такой комментарий организация опубликовала "в связи с недавними публикациями по вопросу отключения России от SWIFT", говорится в сообщении. Другие подробности ассоциация не привела, но отсылает в один из разделов сайта SWIFT, где раскрыта информация о действиях компании в случае санкций.

SWIFT отмечает, что полностью соблюдает все нормы законодательства о санкциях. При этом организация подчеркивает, что ответственность за соответствие операций этим нормам несут непосредственно финансовые учреждения, проводящие такие операции, и соответствующие надзорные органы. SWIFT заявляет, что является только поставщиком услуг по обмену сообщениями, не участвует в основных финансовых транзакциях и не контролирует их.

"SWIFT не отслеживает и не контролирует сообщения, которые проходят через ее систему. Все решения о законности финансовых транзакций в соответствии с применяемыми правилами, такими как положения о санкциях, принимаются финансовыми институтами, которые их проводят, и контролирующими их международными и национальными органами. Что касается финансовых санкций, SWIFT стремится помочь своим пользователям выполнять обязательства по соблюдению национальных и международных норм", - говорится в материалах международной ассоциации.

SWIFT, являясь глобальной ассоциацией, не имеет полномочий принимать решения о тех или иных санкциях. Любое решение о введении или отмене санкций в отношении стран или отдельных субъектов принимается исключительно компетентными государственными органами, отмечает ассоциация. При этом она подчеркивает, что, будучи зарегистрированной в соответствии с законодательством Бельгии, она обязана следовать нормам ЕС.

Так, в марте 2012 года в рамках действий по ужесточению санкций против Ирана, SWIFT в порядке исключения была вынуждена отключить от системы иранские банки, находящиеся под санкциями ЕС. В январе 2016 года многие из этих банков были исключены из санкционных списков ЕС и впоследствии подключены обратно к SWIFT.

"В исключительных случаях, когда интересы стабильности и целостности глобальной финансовой системы находятся под угрозой, SWIFT также может ограничить доступ клиентов к системе. Таким образом, в единичном случае в ноябре 2018 года SWIFT приостановила доступ некоторых иранских банков к системе обмена сообщениями. Этот шаг, хотя и вызывает сожаление, был предпринят в интересах стабильности и целостности глобальной финансовой системы в целом и основан на оценке экономической ситуации", - подчеркивает ассоциация.

Угроза отключения России от SWIFT

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций. С тех пор этот вопрос периодически возникает и обсуждается на разных уровнях. Он вновь остро встал несколько месяцев назад на фоне ухудшения политической обстановки в отношении России.

На днях Европарламент призвал Европейский союз и его членов в случае вторжения России на территорию Украины немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, закрыть им въезд в ЕС.