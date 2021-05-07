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Госсекретарь США предупредил о возрождении национализма в мире

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу на заседании Совета безопасности ООН заявил о возрождении национализма в мире и усилении соперничества между странами.

"Национализм возрождается. Репрессии растут. Соперничество между странами усиливается. Атаки против миропорядка активизируются", - сказал Блинкен.

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Он добавил, что, несмотря на все это, США не только верят в многостороннее сотрудничество, но и считают его необходимым.

"Мультилатерализм - все еще наше лучшее правило, защищающее от больших глобальных вызовов", - отметил госсекретарь США.

Поэтому, по словам Блинкена, США будут действовать через многосторонние институты, чтобы остановить пандемию коронавируса и предотвратить климатический кризис.

Блинкен подчеркнул, что по этим вопросам Вашингтон готов работать с любой страной, несмотря на имеющиеся противоречия. Этот подход распространяется и на другие проблемы, в том числе нераспространение ядерного оружия, урегулирование конфликтов и предоставление гуманитарной помощи.

США Энтони Блинкен

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