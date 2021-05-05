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Берлинские адвокаты пожаловались прокурорам ФРГ на пытки в Белоруссии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Берлинские адвокаты Марк Лупшиц, Онур Озата, Рональд Краузе и Бенедикт Лукс обвинили белорусские власти в пытках, сообщает в среду газета Tagesspiegel.

Адвокаты сообщили, что получили мандаты от десяти человек, в распоряжении защитников имеется "более 100 случаев задокументированных пыток" белорусскими силовиками, пишет издание. Заявление подано в генпрокуратуру ФРГ.

Некоторые из подзащитных живут в Германии и готовы давать показания.

"Все подзащитные сообщают о задержаниях по ничтожным поводам, пытках и насилии в дни заключения. В ходе заключения они были заперты в слишком тесных камерах или автомобилях, в течение нескольких дней к ним применяли физическое насилие, унижали, угрожали и оскорбляли достоинство другими способами", - пишут адвокаты в своем заявлении.

Сообщается, что если немецкие правоохранительные органы действительно начнут расследование против белорусских чиновников, то последним могут ограничить свободу передвижения. Для многих ключевых белорусских политиков она и так уже ограничена вследствие европейских санкций.

Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года в течение более полугода продолжались массовые акции протеста против итогов выборов, победителем которых был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились, они носят эпизодический и локальный характер.

Германия Берлин Белоруссия

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