Эстония заявила о вторжении российского Ил-96 в ее воздушное пространство

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский самолет Ил-96 в пятницу, 7 мая, без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо и пробыл в нем менее минуты, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.

По ее данным, транспондер Ил-96 был включен, но у самолета не было плана полета и на момент нарушения воздушной границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения.

МИД республики в связи с инцидентом вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и вручил ему ноту протеста.

По данным Таллина, это третье нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом в этом году. Аналогичное нарушение воздушного пространства было зафиксировано в среду.