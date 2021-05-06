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Таллин заявил о нарушении российским Ил-96 воздушной границы Эстонии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо, МИД республики подал России ноту протеста по этому поводу.

В первой половине дня в среду в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский самолет Ил-96, сообщил главный штаб Сил обороны. Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты.

Отмечается, что транспондер самолета был включен, но у него не было плана полета, в момент нарушения границы отсутствовала двусторонняя радиосвязь с эстонской авиадиспетчерской службой.

МИД в четверг вызвал посла РФ в Эстонии и передал ему ноту протеста. Это второе в этом году нарушение воздушной границы Эстонии российским самолетом, отмечают в Таллине.

В начале февраля главный штаб Сил обороны Эстонии также сообщал о якобы нарушении российским военно-транспортным самолетом воздушного пространства этой страны. В Минобороны РФ эти утверждения тогда опровергли.

Эстония

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