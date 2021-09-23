Эстония обвинила Россию в очередном нарушении воздушного пространства

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - МИД Эстонии выразил протест и вручил послу РФ Александру Петрову ноту в связи с нарушением российским самолетом воздушного пространства республики, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

Эстония заявила, что "налицо предосудительный и серьезный инцидент и что она считает неприемлемой череду повторяющихся нарушений воздушной границы страны".

Как позже сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны, во вторник, 21 сентября, в районе острова Вайндлоо (Vaindloo) без разрешения в воздушное пространство Эстонии вошел самолет ВКС России А50. Самолет находился над территорией Эстонии менее минуты.

У самолета был план полета, но транспондер воздушного аппарата был отключен. В момент нарушения самолет не поддерживал двустороннюю связь.

По данным главного штаба, это было шестое нарушение воздушной границы Эстонии российскими самолетами в текущем году.