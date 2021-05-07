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Псаки заявила, что США не хотят новых санкций против России

Однако Белый дом может прибегнуть к новым ограничениям, если сочтет это необходимым

Псаки заявила, что США не хотят новых санкций против России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (архивное фото)
Фото: AP/TASS

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон не хочет прибегать к новым санкциям в отношении Москвы, однако оставляет за собой такое право в том случае, если посчитает это необходимым из-за действий РФ, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Никто не хочет до этого доходить, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что (введение ограничительных мер - ИФ) оправдано", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Она подчеркнула, что Вашингтон "продолжит защищать национальные интересы, применять меры в ответ на те действия российских властей, которые направлены на подрыв суверенитета США".

Псаки вновь заявила, что Вашингтон стремится к "стабильным и предсказуемым отношениям" с Москвой.

Президент США Джо Байден в пятницу выразил уверенность, что у него получится провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в июне этого года. "Я уверен, что мы сможем это сделать", - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов о возможности переговоров с Путиным в этом июне.

"Мы еще не определились с конкретными временем и местом. Мы над этим работаем", - добавил Байден.

В конце апреля советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден считает важным напрямую контактировать с Путиным с целью попытаться сделать отношения между двумя странами более предсказуемыми.

Джен Псаки США

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