Зеленский заявил о 75 тыс. военных РФ у границы с Украиной

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский отмечает крайне медленное сокращение российского военного контингента вдоль границ с Украиной, в том числе в Крыму, и в связи с этим сохраняющуюся угрозу военной эскалации со стороны РФ.

Как заявил Зеленский на совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в четверг в Киеве, вдоль границ с Украиной находятся порядка 75 тыс. российских военных и техники.

"Мы отмечаем - и наша разведка, и наши профессиональные военные - мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза (нападения - ИФ) может быть", - добавил глава украинского государства.

В свою очередь Блинкен также заявил, что хотя РФ и отвела некоторую часть войск и техники от границы с Украиной, там все еще остаются "значительные силы".

"Так что у России есть возможность за достаточно короткое время начать агрессивно действовать, если она это решит сделать", - сказал госсекретарь США. Он заверил, что Вашингтон тщательно наблюдает за всеми действиями.

Блинкен отметил, что США вместе с партнерами прилагают усилия для поддержки Украины в противодействии "российской агрессии".

"Мы говорили о тех угрозах, которые наблюдаются со стороны России. Мы наблюдаем за этими событиями очень тщательно, и мы видим, как реагирует Украина, начиная с захвата Крыма и войны на Донбассе. И мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года", - сказал госсекретарь.

Блинкен заверил Зеленского, что США и их союзники поддерживают Киев. "И мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против Украины. Мы вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя от агрессии России", - сказал госсекретарь США.

Учения в Крыму

Как сообщалось, 22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны России, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины.