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Не менее 25 человек погибли в результате взрыва в Кабуле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Бомба взорвалась на западе Кабула, в результате чего погибли по меньше мере 25 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление представителя афганского правительства.

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Пострадали не менее 50 человек, но данные о жертвах и раненых не окончательные. Отмечается, что взрыв произошел в районе, преимущественно населенном шиитами, недалеко от местной школы. Среди пострадавших и погибших много учеников.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, но ранее представители "Исламского государства" (запрещено в РФ) устраивали теракты в этом районе против местных шиитов.

Министр здравоохранения Афганистана сообщил, что местные жители набросились на прибывшие на место скорые и даже избили медиков.

Атака произошла всего через несколько дней после начала вывода из страны оставшихся американских военных. Около 2500-3500 военнослужащих должны покинуть Афганистан, самое позднее, к 11 сентября.

Афганистан Кабул

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