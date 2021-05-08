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WSJ сообщила о просьбах союзников США отложить вывод войск из Афганистана

WSJ сообщила о просьбах союзников США отложить вывод войск из Афганистана
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Европейские союзники США призывают Вашингтон медленнее выводить свои войска из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

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По данным издания, Вашингтон допускал, что завершит операцию к 4 июля, но союзники США выразили опасение, что не успеют вывести в этот срок свои войска и останутся в Афганистане без военной поддержки. Соединенные Штаты согласились на отсрочку в две недели или даже больше, если это будет необходимо.

Собеседники газеты также рассказали, что годами охранявшая аэропорт в Кабуле Турция уведомила США и страны НАТО о своем возможном уходе из Афганистана. По мнению источников WSJ, уход Турции может побудить некоторые западные страны закрыть свои посольства в Кабуле из опасений, что дипломаты не смогут покинуть Афганистан, если "Талибан" (запрещен в РФ) попытается взять столицу.

Издание напоминает, что в апреле президент США Джо Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября, но позднее военные заявили, что успеют завершить операцию летом. Союзники США по НАТО объявили о выводе своих войск почти одновременно с Вашингтоном.

США НАТО Афганистан Талибан

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