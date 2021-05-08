WSJ сообщила о просьбах союзников США отложить вывод войск из Афганистана

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Европейские союзники США призывают Вашингтон медленнее выводить свои войска из Афганистана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

По данным издания, Вашингтон допускал, что завершит операцию к 4 июля, но союзники США выразили опасение, что не успеют вывести в этот срок свои войска и останутся в Афганистане без военной поддержки. Соединенные Штаты согласились на отсрочку в две недели или даже больше, если это будет необходимо.

Собеседники газеты также рассказали, что годами охранявшая аэропорт в Кабуле Турция уведомила США и страны НАТО о своем возможном уходе из Афганистана. По мнению источников WSJ, уход Турции может побудить некоторые западные страны закрыть свои посольства в Кабуле из опасений, что дипломаты не смогут покинуть Афганистан, если "Талибан" (запрещен в РФ) попытается взять столицу.

Издание напоминает, что в апреле президент США Джо Байден объявил о планах вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября, но позднее военные заявили, что успеют завершить операцию летом. Союзники США по НАТО объявили о выводе своих войск почти одновременно с Вашингтоном.