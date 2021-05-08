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Археологи нашли останки девятерых неандертальцев недалеко от Рима

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Итальянские археологи обнаружили окаменелые останки девяти неандертальцев в пещере Гваттари, находящейся недалеко от Рима. Об этом сообщает Associated Press.

Министерство культуры Италии заявило, что находка подтвердила значимость этой пещеры для истории - здесь уже находили череп неандертальца в 1939 году.

На этот раз археологи обнаружили черепа, кости, их фрагменты, а также два зуба. Самые старые останки имеют возраст до 100 тысяч лет, остальные принадлежат неандертальцам, жившим до 68 тысяч лет назад, уточнили в министерстве. По словам археологов, пещера сохранила окружающую среду, существовавшую 50 тысяч лет назад.

Археологи начали раскопки неисследованной части пещеры в 2019 году, включая участок с озером, которое обнаружил антрополог Альберто Карл Блан, нашедший череп неандертальца в 1939 году.

Антрополог Мауро Рубини отметил, что большое количество останков указывает на то, что в пещере Гваттари могло находится первое человеческое общество.

Ранее ученые Университета Алькала (Мадрид) установили, что анатомия и физиология уха неандертальцев позволяла им общаться во многом так же, как и современным людям.

Италия Рим

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