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Различия в геномах архаичных и современных людей связали с речью и мозжечком

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Ученые из Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали новый метод сбора дополнительной информации из геномов архаичных людей, говорится в сообщении Стэнфорда.

Целью исследования было выявление связи экспрессии генов (синтез РНК и белков) в геномах древних людей, в том числе неандертальцев и денисовцев, и различий между ними и людьми современного физического облика.

Исследовав 14 тыс. 42 генетических варианта, уникальных для современных людей, исследователи обнаружили 407, которые специфически способствуют различиям в экспрессии генов между современными и архаичными людьми.

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"При дальнейшем анализе они определили, что различия с большой вероятностью связаны с голосовым трактом и мозжечком, который является той частью нашего мозга, которая получает сенсорную информацию и контролирует произвольные движения, включая ходьбу, координацию, равновесие и речь", - говорится в сообщении.

Ученые использовали так называемый массовый параллельный репортерный анализ, чтобы проверить, какие последовательности действительно влияют на регуляцию генов.

Этот метод представляет собой "упаковку" варианта последовательности ДНК в "репортерный ген" (ген, который присоединяют к регуляторным последовательностям других генов) внутри вируса.

Вирус затем помещается в клетку, и если этот вариант влияет на экспрессию гена, репортерный ген производит молекулу, которая указывает, из какой последовательности ДНК он произошел.

Ученые исследовали три типа клеток, которые были связаны с мозгом, скелетом и ранним развитием.

"Это выходит за рамки секвенирования ДНК костей неандертальцев и денисовцев. Это начинает придавать смысл этим различиям, это важный концептуальный шаг от простой последовательности – никакой ткани, никаких клеток - к биологической информации и позволит провести много будущих исследований", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования, профессора биологии в Стэнфорде Дмитрия Петрова.

США

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