Ученые выяснили, что неандертальцы слышали, как современные люди

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Ученые Университета Алькала (Мадрид) установили, что анатомия и физиология уха неандертальцев позволяла им общаться во многом так же, как современным людям, сообщает журнал Сибирского отделения РАН "Наука из первых рук".

Группа ученых с помощью компьютерной томографии создала виртуальные трехмерные модели структур наружного и среднего уха неандертальцев и их предков, известных как Sima hominin, - ископаемые останки всех этих древних людей были обнаружены в испанской пещере Сима-де-лос-Уэсос в горах Сьерра-де-Атапуэрка.

"Эти модели, а также соответствующая модель для современного человека были проанализированы с помощью специального алгоритма, который позволяет оценить слух в частотном диапазоне до 5 кГц, охватывающем большую часть диапазона звуков речи современных людей. Оказалось, что в диапазоне 4-5 кГц неандертальцы слышали лучше, чем их предки, и практически так же, как мы", - говорится в сообщении.

Диапазон максимальной чувствительности к акустическим сигналам (полоса пропускания) у неандертальцев оказалась шире, чем у их предков Sima hominin, и была сдвинута, как у современных людей, в сторону более высоких частот, соответствующих согласным.

Этим слуховая система неандертальцев и современных людей отличает их от, например, шимпанзе, ориентированных преимущественно на гласные звуки.

"Ученые считают, что неандертальцы могли воспроизводить звуки тех частот, на которые были "настроены" их уши. Следовательно, они обладали столь же сложной и эффективной коммуникационной системой, как человек современного типа", - говорится в сообщении.

В публикации в журнале Nature, посвященной исследованию, отмечается, что язык также требует символики, которую трудно восстановить по окаменелостям. Однако наскальное искусство времен неандертальцев предполагает, что они могли мыслить абстрактно, считают ученые.

"Наука из первых рук", со своей стороны, отмечает, что, как было установлено ранее, неандертальцы из Атапуэрки обладали и более сложным поведением по сравнению с их предками, включая более совершенные технологии изготовления каменных орудий, освоение огня и, возможно, погребальные практики.