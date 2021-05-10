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Алиев посчитал карабахский конфликт урегулированным

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что карабахский конфликт урегулирован.

"Я неоднократно после войны говорил и сейчас хочу повторить, что карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан решил этот вопрос самостоятельно, и на поле боя и на за столом переговоров", - сказал он в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, на территории Азербайджана нет территориальной единицы как Нагорный Карабах.

"Конфликт решен и считаю, что нет необходимости возвращаться к этому вопросу, - отметил Алиев. - Если кто-то считает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, то это его проблемы".

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче нескольких районов в регионе Азербайджану.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября 2020 года – 10 мая 2021 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Азербайджан Ильхам Алиев Нагорный Карабах

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