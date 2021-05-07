Алиев официально объявил Шушу в Карабахе культурной столицей Азербайджана

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша культурной столицей страны. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на сайте главы Азербайджана.

Алиев 8 ноября 2020 года объявил о взятии войсками Азербайджана города Шуша в Нагорном Карабахе. С 8 мая 1992 года этот город находился под контролем армянской стороны (армяне называют его Шуши).

"Дальнейшее совершенствование государственного управления и правового регулирования в Шуше не только послужит восстановлению и сохранению историко-культурного наследия в городе, но и создаст условия для его непрерывного развития", - подчеркивается в тексте распоряжения главы государства.

Данное распоряжение направлено на восстановление исторического облика города Шуша, восстановление его былой славы, а также, чтобы "воссоединить его с традиционной богатой культурной жизнью, продвижению его на международной арене как сияющую жемчужину богатой культуры, архитектуры и градостроительства Азербайджана на протяжении веков".

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, связанные с этим распоряжением.