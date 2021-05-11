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Два штата Бразилии перестали прививать беременных от COVID после летального случая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бразильские штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию беременных от коронавируса после того, как одна из них умерла после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на бразильское агентство санитарно-гигиенического надзора.

Власти продолжают расследовать смерть беременной женщины в Рио-де-Жанейро после прививки вакциной AstraZeneca. Тем временем, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро приостановили вакцинацию всех беременных женщин. Оба штата в своих решениях ссылаются на рекомендацию бразильского агентства санитарно-гигиенического надзора.

AstraZeneca заявила, что беременные и кормящие грудью женщины не принимали участие в испытаниях вакцины от коронавируса. Исследования на животных не обнаружили прямых или косвенных свидетельств вредного влияния препарата на беременность или развитие плода.

В марте во многих странах Европы и мира приостановили или ограничили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о возникновении тромбов у небольшого числа привившихся. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 7 апреля пришло к выводу, что риск тромбоза нужно включить в список редких побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Ранее этот регулятор считал препарат безопасным.

Бразилия AstraZeneca коронавирус

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